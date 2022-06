Zaniolo, tre opzioni per il futuro: il fattore Mourinho decisivo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, "l'agente del giocatore, Claudio Vigorelli, incontrerà a Milano Tiago Pinto per fare il punto della situazione sul futuro del ragazzo. Tre gli scenari possibili: una proposta di rinnovo del contratto già adesso, un netto e chiaro mandato a vendere il giocatore, un armistizio in attesa della fine dell’estate e del mercato".

In tale ottica, però, il fattore Mourinho potrebbe cambiare le carte. Lo Special One non ama situazioni complesse per i suoi calciatori in chiave contrattuale e potrebbe chiedere che le cose vengano risolte prima, in un senso o in un altro.