Zenit, tentativo per Pjanic che potrebbe sfidare la Juve in Champions

Lo Zenit tenta di portare il bosniaco a San Pietroburgo

Fali Ramadani, agente Miralem Pjanic non è riuscito a riportarlo alla Juve nonostante il calciatore volesse ritornare a Torino. Il Barcellona era disposto a pagare l’intero ingaggio, ma i bianconeri, oltre a ottenere il prestito gratuito, pretendevano un coinvolgimento importante nella partecipazione alla spesa annuale del calciatore. Affare poi saltato. Adesso pare che il centrocampista del Barcellona potrebbe continuare la sua carriera nel campionato russo. L'allenatore catalano Ronald Koeman non conta più sul 31enne bosniaco, quindi l'agente del giocatore è alla ricerca di opzioni nei campionati di Turchia e Russia, dove la finestra di mercato non si è ancora chiusa ma ci sarà tempo fino alla prossima settimana. Allo stesso tempo, il Barcellona continua a cercare opportunità per scaricare dal libro paga l'ex Juventus che incide per 8 milioni di euro. Pare che Pjanic interessi allo Zenit, club ricco che partecipa alla Champions League ed è avversario della Juventus. I russi di San Pietroburgo sono disposti a pagare lo stipendio da 8 milioni ma chiedono il prestito gratuito. La scorsa stagione, Pjanic ha giocato 30 partite nel Barcellona in tutti i tornei mentre nella stagione da poco iniziata non ha collezionato nessuna presenza.