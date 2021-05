Zidane ha deciso: lascerà il Real Madrid, la Juve lo aspetta

Zidane avrebbe deciso di lasciare il Real Madrid: la Juve lo punta in caso di addio di Pirlo

Chi potrebbe lasciare a fine stagione in casa Juventus è sicuramente Andrea Pirlo. La sua prima esperienza in panchina è stata amara, ha spezzato l’egemonia bianconera in favore del suo ex tecnico Conte e potrebbe non centrare la Champions League. A fine stagione verrà fatto un bilancio sul suo operato, intanto i nomi per la sua possibile eredità abbondano.