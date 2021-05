Zidane: “Il Real può essere migliore senza di me”

Zidane ha parlato in conferenza stampa, lanciando messaggi di un possibile addio

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Villarreal, soffermandosi sul suo futuro che può essere lontano dal Real Madrid: "La cosa importante non è se io o qualcun altro resta qui. Per noi conta soltanto la partita di domani. Futuro? Ne parliamo un'altra volta, domani giochiamo. Questo non è il momento di parlare, tutta la concentrazione è rivolta alla partita di domani".