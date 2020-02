Zidane-Juve, ritorno possibile? McManaman: “Buona idea, ma c’è Sarri…”

Nonostante gli ottimi risultati alla guida del Real Madrid, il futuro di Zinedine Zidane potrebbe essere distante dai Blancos. Ma dove potrebbe andare il tecnico francese? L’ex compagno di squadra ai tempi del Real, Steve McManaman ha espresso il suo parere a horseracing.net: “Quando Zidane è tornato in panchina, immagino che abbia ricevuto determinate rassicurazioni e promesse. Se dovessero essere infrante, ecco che potrebbe pensare di andarsene di nuovo. Juventus? Certo ha giocato per la Juve, parla italiano e in Italia è un idolo. Potrebbe essere una soluzione valida per lui. La Juve domina, conosce Cristiano Ronaldo, conosce bene l’ambiente e i giocatori. Non so che opinione abbiano di Sarri, ma la Juve sta giocando molto bene, è in testa alla classifica. Zidane al momento potrebbe sedersi su qualsiasi panchina, dal PSG al Bayern Monaco. Tutti vorrebbero uno come lui, perché ha vinto tantissimo in poco tempo”.