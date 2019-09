Zidane pazzo di Kanté: lo vuole a Madrid già a gennaio

La stagione del Real Madrid non è iniziata nel migliore dei modi. I blancos, nelle prime tre giornate di Liga, hanno conquistato solamente cinque punti, accusando già quattro lunghezze di distanza dall’Atletico capolista. Una situazione che starebbe spingendo il tecnico Zinedine Zidane a valutare altri acquisti in vista della sessione di mercato di gennaio. Con Paul Pogba che sembra destinato a rimanere un sogno, il francese avrebbe messo un altro nome in cima alla lista dei suoi desideri.

KANTÉ – Secondo quanto raccolto dalla rivista The Athletic, Zizou sarebbe pazzo del centrocampista del Chelsea N’Golo Kanté, preparando un’offerta da presentare nella prossima finestra di mercato. I blues, però, difficilmente lasceranno partire il loro giocatore, se non di fronte ad una cifra record.