Ziyech, c’è nuova offerta dell’Al Nassr

Rimane un mistero il trasferimento di Hakim Ziyech all'Al Nassr. Perché la trattativa aveva preso i binari giusti, l'accordo c'era e tutto filava liscio. Ma ci hanno pensato le visite mediche a rallentare l'operazione, mettendola temporaneamente in stand-by. La paura del club saudita è quella di star strapagando un calciatore con un integrità fisica non impeccabile, come dimostrano i problemi a ginocchio e anca riscontrati negli esami. Dunque, secondo Sport, i gialloblu avrebbero deciso di tornare sui propri passi e preservasi, offrendo al calciatore un ingaggio minore del 40% rispetto a quanto concordato.