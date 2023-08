Ziyech va al Galatasaray ma è altro stop dopo visite mediche

Dopo il flop in altro stop in Turchia per il trequartista marocchino

Non c'è spazio nella nuova rosa del Chelsea per Hakim Ziyech. Il trequartista sembrava ad un passo dal trasferirsi in Arabia Saudita, ma l'operazione è saltata dopo che l'Al-Nassr ha fatto sostenere le visite mediche non superate. Adesso il suo futuro è rimasto un'incognita. E lo è tutt'oggi. Il marocchino ha sostenuto le visite mediche con il Galatasaray ma secondo quanto riportato dal media olandese AD, l’attaccante non è riuscito a superare in modo soddisfacente i test medici necessari affinché il club turco potesse scommettere su di lui. Questa è la seconda grande battuta d’arresto dell’estate per Ziyech, che per lo stesso motivo ha saltato anche un contratto importante con Al Nassr. L’attaccante sta ancora cercando una destinazione.