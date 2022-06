Ziyech verso il Milan: c’è un dettaglio da sistemare…

Si accende il calciomercato e anche le italiane di Serie A diventano assolute protagoniste. In questo caso specifico parliamo del Milan che avrebbe messo nel mirino il giocatore del Chelsea Hakim Ziyech .

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Guardian,il Diavolo avrebbe avuto dei colloqui con il club di Londra per l'esterno d'attacco. Il calciatore è considerato un esubero dal tecnico dei Blues Thomas Tuchel e sarebbe disposto a trasferirsi in Italia, nella squadra fresca vincitrice dell'ultimo titolo nazionale.