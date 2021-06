Ziyech verso l’addio al Chelsea: due club italiani si fanno avanti

L'ex Ajax finisce nuovamente sul mercato

Vincere e dirsi addio. Questo potrebbe essere il destino del sodalizio costruito da Hakim Ziyech e dal Chelsea. Il fantasista marocchino è arrivato nella scorsa estate dall'Ajax, ma non ha lasciato il segno con i Blues. Così, si fa concreta l'ipotesi di un addio in questa sessione di calciomercato. Il club londinese, infatti, è pronto a cedere il suo pezzo pregiato per provare a monetizzare. Ziyech potrebbe approdare clamorosamente in Serie A, aumentando ulteriormente il livello del campionato italiano.