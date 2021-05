Zoff e il caso Donnarumma: “Tensione evitabile. Raiola? Non è tutta colpa sua”

L'ex portiere esprime il suo parere sul momento del numero uno rossonero

In casa Milan non si respira un'aria particolarmente tranquilla. A turbare i sonni di dirigenti e tifosi rossoneri è il caso di Gianluigi Donnarumma. Il portiere non sembra intenzionato a rinnovare con la squadra milanese e potrebbe lasciare la squadra a parametro zero già nel corso della sessione estiva del calciomercato. Un brutto colpo per la formazione di Stefano Pioli, che si troverebbe priva di un suo importante tassello.