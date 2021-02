Zorc risponde a Raiola: “Haaland? Non credo che giocherà in altri 10 club”

Haaland via dal Borussia a breve? E’ questo il pensiero di Mino Raiola, agente del giovane campione del Dortmund che nei giorni scorsi ha dichiarato che il giovane centravanti potrebbe giocare in altre 10 squadre. Non sembra dello stesso avviso il ds del Borussia Zorc: “Le sue dichiarazioni non mi preoccupano affatto, ha fatto un’affermazione del tutto normale che non credo debba suscitare scalpore. Noi siamo felici di averlo qui Haaland, ha segnato tanto per noi ultimamente e continuiamo a programmare il nostro futuro insieme a lui. Non credo proprio che vedremo Haaland nelle famose 10 squadre, come dichiarato da Raiola – taglia corto il direttore sportivo del Borussia Dortmund – . Non è ancora il momento per vedere Haaland lontano dalla Bundesliga e i tifosi del Dortmund possono dormire sogni tranquilli.

Haaland, 90 milioni in 5 anni per… lasciare il Borussia Dortmund