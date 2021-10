A Catania nasce squadra di calcio intitolata a Ivano Bordon

Un club iscritto alla Figc ha intitolato il proprio nome all'ex portiere dell'Inter e della Nazionale

Redazione ITASportPress

Catania o Palermo contro... la ASD Phil Bordon. Non è fantasia (in buona parte sì), ma è ciò che potrebbe clamorosamente accadere nei prossimi anni. E' ufficialmente nata infatti la “ASD Phil Bordon", una società affiliata alla Figc che ha voluto omaggiare l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale italiana Ivano Bordon intitolandogli appunto il nome del club. La squadra di calcio nasce dal sogno sportivo del suo presidente, Philippo Barbagallo e dall’ amicizia con il grande ex portiere, campione del mondo con l'Italia.

BORDON - Due amici, un grande sogno realizzato visto che fino allo scorso anno era solo un un'idea: un progetto sportivo di cui avevamo parlato tante volte, ma mai concretizzato. Poi, una sera della scorsa estate, Barbagallo (anche lui ex portiere) ha deciso che era giusto provarci e così è nata la ASD PHIL BORDON che incarna lo spirito dell'ex portierone nerazzurro campione d'Italia con l'Inter per ben due volte di non arrendersi mai e darsi sempre un'altra occasione nella vita.

CAMPIONATO - La squadra dilettantistica ha sede a Misterbianco in provincia di Catania e militerà in terza categoria. "E' un tributo, sentito e sincero a Ivano Bordon mitico portiere dell’Inter, un uomo e professionista esemplare" ha scritto sulla pagina Facebook il presidente Barbagallo. Bordon segue con attenzione la squadra a lui intitolata: "Faccio un grosso in bocca al lupo a Philippo che mi manda sempre foto e aggiornamenti sulla squadra. Speriamo che presto raggiungerà traguardi importanti".

PROGETTO - Intanto l'ASD Phil Bordon ha già avuto ottimi riscontri: l'azienda spagnola Joma ha infatti creato la divisa ufficiale e splendidi palloni e sui social sono già tanti i nuovi tifosi del club. Si aspetta ora la risposta sul campo della ASD Phil Bordon. In questo lungo percorso che ha portato la nascita del nuovo club, Phil Barbagallo, ci tiene a ringraziare il grande amico Ivano Bordon, insieme ad Alessandro Scanziani, veri e propri promotori e motivatori del presidente. Il dg. Angelo Pappalardo sta sviluppando diversi progetti affiancati a quello sportivo per far conoscere in tutta Italia la Phil Bordon. "Stiamo lavorando sodo -ha affermato Pappalardo- anche sotto l'aspetto dell'immagine e della comunicazione. La nostra è una realtà giovane ma molto ambiziosa e presto ne sentirete parlare non solo in ambito regionale".