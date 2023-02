A Catania stavolta a cussa di cavaddi non è illegale

Il momento magico dei rossazzurri

Redazione ITASportPress

Canta Catania. Perché le avversarie sono ormai lontane con un + 17 che è un vantaggio record in questa Serie D. Al Massimino il calcio è gioia: al di là della vittoria, per il modo in cui stanno in campo i protagonisti della Banda Ferraro. Il bello viene adesso. Ma il mister cambia aggettivo. Siamo a fine febbraio, il robusto vantaggio in campionato gli dà la sensazione che la pratica campionato non sia molto avanti fino al punto di parlare di 10, adesso 9, finali. Ma l’allenatore capolista sa che non ci si può distrarre. Forse racconterà anche che il difficile viene adesso. Forse perchè da qui in avanti aumenteranno situazioni che non faranno stare tranquilli i cavaddi, e dunque per il mister sarà difficile rimanere leggeri.

Fino alla nausea Per questo, continua a ripetere tante volte una parola: calma. Non è una frenata, piuttosto un invito a non farsi travolgere dall’idea che si può staccare la spina perchè al Catania sia dovuto qualcosa di ufficio. Sì, serve molta calma e non farsi travolgere dall’entusiasmo a nove giornate dalla fine. Certo Ferraro sa che l’attesa che c’è intorno a questa promozione in divenire è grande e aumenta la responsabilità.

A cussa Come i cavaddi gestiranno queste emozioni? Loro forse non lo sanno ma è un amore importante quello che ricevono che va restituito ai tifosi che stanno ammirando la solidità dimostrata da questo Catania. Una squadra che ha aperto un lungo filotto di vittorie in campionato - siamo a 21, con l’unica sconfitta contro il Santa Maria Cilento. Una squadra accompagnata da una continuità e una concentrazione spietata di tutto il gruppo, che non fa sentire nemmeno il minimo scricchiolio nella macchina da gol messa su da Giovanni Ferraro. Una macchina gioiosa perché è bello vedere il modo in cui stanno in campo i giocatori del Catania, come affrontano con grande serietà ma anche con la giusta leggerezza ogni impegno, al punto che i successi consecutivi in campionato al Massimino sono arrivati a quota 13. Stavolta a cussa di cavaddi non è illegale a Catania.