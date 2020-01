In riferimento a quanto richiesto da Finaria, il ‘Comitato Promotore per l’acquisizione del Catania Calcio rende noto di aver fatto pervenire una pec a Finaria e per conoscenza al Calcio Catania. Entro 7 giorni sarà fornita la documentazione richiesta. Il Comitato, poi, si riserva la possibilità di nominare un advisor. Inoltre si rende noto che il Comitato certificherà la propria capacità finanziaria attraverso una delle ‘big four’ mondiali.