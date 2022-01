Addio Gianni, Sorrentino a ISP: “Io calciatore grazie a Di Marzio. A Catania…”

Roberto Sorrentino ai microfoni di Itasportpress ricorda così Gianni Di Marzio

"Una mattina triste per me visto che ero legatissimo a Gianni. Lui mi ha fatto diventare calciatore perchè io giocavo in una squadra di amici e ricordo che dopo aver fatto un provino col Napoli ricevetti una telefonata del club azzurro dove dissero a mio padre di andare in sede il giorno dopo per firmare il contratto. Di Marzio mi lanciò prestissimo col Napoli e mi dava tanta fiducia. Poi lo ritrovai a Catania. Mi volevano il Genoa e il Perugia e per motivi familiari avevo espresso alla società etnea il desiderio di avvicinarmi a casa ma Gianni non volle farmi partire. Parlammo al telefono per più di un'ora e a lui spiegai le mie difficoltà familiari che mi impedivano di rimanere a Catania ma Gianni aveva in mente una squadra per fare un campionato importante solo con me in porta. Non potevo dire di no a lui che mi ha fa fatto diventare calciatore e anche ai tifosi del Catania. Così decisi di restare in maglia rossazzurra. Poi fu un trionfo nonostante non avevamo grandi chance di andare in A. Gianni fu determinante in quell’estate del 1983 - a portare il Catania in Serie A. In quarantamila all’Olimpico, nel giorno della promozione, in uno dei più grandi esodi pallonari della storia italiana con 40 mila a Roma. Ci mancherà Gianni, con tutta la sua famiglia io e mio figlio Stefano abbiamo un rapporto speciale. Lui al calcio italiano ha dato tanto scoprendo tanti talenti e soprattutto Diego Maradona".