Al Cibali il Catania sa solo vincere: si scatena Jefferson e il Canicattì va ko

Scatenati L’impressione è che da qui in avanti chi può fermare il Catania è il Catania stesso perchè la differenza di qualità è evidente anche se a volte è complicato anche per gli "invincibili" scardinare le asserragliate difese avversarie. Il Catania non ha avuto fretta e ha dovuto aspettare il 45’ per colpire. Zeoli oggi in panchina al posto dello squalificato Ferraro ha iniziato la gara con il 4-3-3 lasciando in panchina il bomber Jefferson e Forchignone. La gara come nelle previsioni non è stata facile visto che il Canicattì ha concesso pochi spazi iniziando con aggressività uomo contro uomo e chiudendo il raggio d’azione a Lodi che ha anche fallito un rigore al 21’. Marcature individuali al limite del bracconaggio dell’undici del mister Calogero Bonfatto. Sulla destra Sarno approfittava di qualunque spazio per accelerare, dribblare, servire. Il Catania ha stentato a uscire dalla morsa della squadra avversaria finché al 45’ è arrivato il gol di Rizzo che ha messo la partita in discesa nella ripresa.