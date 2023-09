Al primo Catania servivano tre centimetri meno e Tabbiani si affida al mago

Tre centimetri per colorare il cielo di rossazzurro e rendere meno insonne la notte di Luca Tabbiani. Tre centimetri per cambiare le sorti di una gara sfortunata. Una serata, forse addirittura una stagione. Il più grande spettacolo dello scorso weekend sono quei tre centimetri in meno che avrebbero consentito alla palla di Rapisarda di entrare in porta, al tiro di Zammarini di sfondare la rete e a Mino Chiricò di abbattere D’Alterio su punizione anzichè colpire la traversa. Tre occasioni che con tre centimetri in meno avrebbero fatto scattare il boato dei 20 mila del Massimino. Il Catania tornerà in campo con il Picerno sempre davanti ai propri tifosi e stavolta vorrà vivere una domenica più dolce di quella contro il Crotone. Ci vorranno le ali in volo e soprattutto l’estro del numero 32 rossazzurro.

Mino fa tutto di corsa, e difatti è l’uomo di Tabbiani che ha pensato che la pausa forzata del campionato cada nel momento sbagliato. Chiricò ha cominciato a brillare, Catania è ai suoi piedi e poi c’è quel rapporto tra lui e Luca Tabbiani che non è mai banale. Scorre lungo il binario dell’elettricità: «Dipendiamo da lui, è il nostro mago», ha raccontato “Tabb” che non perde occasione per stuzzicarlo, stimolarlo, motivarlo perché da lui si aspetta sempre il colpo del campione. Picerno sarà il prossimo step di un lungo percorso che dovrà passare dai colpi di questo talento della Serie C. Con un MC32 che fa gol, il Catania farebbe sogni dolcissimi. Tabbiani sta pensando solo a questo. E lo ha pure raccontato: su come farlo, non ci sta dormendo la notte. Mino che non segna in gare ufficiali dallo scorso 31 maggio pregusta di tornare a volare presto.