Andujar non dimentica Catania: il messaggio per la promozione in C

Anche Mariano Andujar si aggiunge ai tanti tifosi che stanno festeggiando la promozione del Catania in Serie C. L'ex storico portiere, direttamente dall'Argentina, dove attualmente ancora gioca per l'Estudiantes de La Plata, ha affidato un messaggio social a SportItalia manifestando tutta la sua felicità per il traguardo della squadra in cui ha militato dal 2009 al 2014.