Apnea Catania: Mancini, Ora o Mai Più…

La giornata di oggi potrebbe essere quella della svolta per il futuro del Catania

Redazione ITASportPress

Tutta Catania con il fiato sospeso per capire se veramente Benedetto Mancini si prenderà il ramo d'azienda sportivo del Calcio Catania domani pomeriggio. In ballo c’è il destino di un club nato oltre settantacinque anni fa e che porta con sé l’anima calcistica di un’intera città. Che ora vive in apnea.

L'ATTESA - La giornata di oggi potrebbe essere quella della svolta. L’imprenditore laziale dovrà dimostrare con i fatti che stavolta farà le cose perbene cancellando il suo passato nebuloso e i disguidi burocratici della seconda asta. Nell’invito a offrire con gara eventuale, Mancini sarà quasi sicuramente il solo partecipante e oggi dovrà provvedere, se non l’ha già fatto nelle scorse ore, ma è improbabile, all’aumento del capitale sociale della “FC Catania 1946 srl” portandolo a 500 mila euro.

LA PARTITA DI MANCINI - Mancini dopo aver presentato una manifestazione d’interesse cauzionata, ha versato la cifra di 125 mila euro e quasi sicuramente non avrà concorrenti domani. In caso di pluralità di offerte efficaci, ci sarà la gara che consentirà alla curatela di chiarire le modalità, i meccanismi di rilancio, e quanti saranno quelli disponibili e quanto tempo durerà. La partita che dovrà giocare Mancini non è sulle 500 mila euro, ma dimostrare di essere venuto a Catania con un progetto ambizioso nell’anno successivo.

PIANO INDUSTRIALE - Se Mancini onorerà tutti gli impegni presi e acquisterà il titolo sportivo del Catania bisognerà metterlo alla prova e giudicarlo successivamente. Dovrà garantire alla Figc la fideiussione per il debito sportivo di 3 milioni più tanti altri soldi per l’iscrizione e la nuova stagione. I 500 mila euro sono un punto di partenza e non di arrivo. C’è il futuro da definire e Mancini dovrà dimostrare di avere le idee chiare con un piano industriale serio che serva per dare continuità all’azienda. L’ambizione dell’ex presidente del Latina deve essere quella di un rilancio e un investimento concreto e non l’inizio di un altro incubo per i tifosi del Catania.

ORA O MAI PIU' - Intanto oggi Mancini deve fare la prima mossa dimostrando discontinuità col passato come un cantante protagonista di Ora o Mai Più, il programma di Rai 1 dedicato agli artisti ormai distanti dal successo che hanno bisogno di un rilancio. Dimostri di avere le carte giuste per vincere la partita.