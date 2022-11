Atalanta, Gasperini: “Nella ripresa l’Inter fatto meglio di noi”

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la sconfitta contro l'Inter al Gewiss Stadium, quarto ko in 5 partite: "Potevamo meritare un qualcosa in più - ha ammesso ai microfoni di Sky Sport, di Gian Piero Gasperini -. In questo momento incontriamo avversarie dal grande tasso tecnico e non siamo granché fortunati con gli episodi. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e purtroppo abbiamo preso un gol sfortunato nell'unico episodio - ha detto il mister -. Ho tolto Scalvini perché volevo riportare Koopmeiners in mezzo. Nel secondo tempo l'Inter ha fatto di più e abbiamo sofferto le palle inattive. Poi nel finale siamo usciti bene. È stata un'ottima gara dell'Atalanta".