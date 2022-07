Attaguile: “Catania fuori da tutto e vicenda Calcio Catania è una conferma”

Si dice spesso che il fallimento di un club di calcio rispecchi il malessere della città. Il Calcio Catania dopo il fallimento nel dicembre del 2021 e la conseguente esclusione dal campionato di Serie C avvenuta lo scorso 9 aprile, ha una nuova proprietà e dovrà ripartire dal basso e nello sport è sempre impresa ardua per tutti. Per una città come Catania, che conta circa 400 mila abitanti e che da sempre si nutre di sport e agonismo, non è stato facile accettare il fallimento di un club con radici così ben radicate come il Calcio Catania matricola 11700 fondata nel 1946. Molti sono convinti che il pallone si è sgonfiato anche per la crisi imprenditoriale che si registra da anni nel capoluogo etneo. E' questa la convinzione di Francesco Attaguile ex sindaco di Catania dal 1984 al 1985 che al quotidiano La Sicilia ha detto. "Catania va risvegliata perchè è fuori da tutto, è uscita da tutti i circuiti e la vicenda del Catania Calcio è rappresentativa della scomparsa di tutto ciò che conta. Dove si conta non ci siamo".