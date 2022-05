Atzori: “Catania merita proprietà forte e solida anche per la sua gente”

Parla l'ex mister degli etnei

Un passaggio anche su Pistoiese e Grosseto: "Se mi aspettavo la retrocessione in D della Pistoiese? Mi dispiace molto, anche se ho lavorato lì per poco, ha per me un grande valore affettivo. Ho lì amicizie salde. Pistoia meriterebbe di restare nel professionismo, purtroppo questo è il calcio. Quando il campionato parte male, chiunque fa fatica. Credo che la Pistoiese abbia pagato un avvio disastroso, poi sembrava potessero salvarsi anche direttamente, ma non è bastato". E ancora: "Pistoiese come Grosseto dopo aver cambiato proprietà? Sì, a volte è un bene, altre volte si incontrano difficoltà a inserirsi nel mondo del calcio. Dazio che a volte si paga caro, come è capitato a entrambe, una stagione negativa. Purtroppo non sono riusciti a trovare l'equilibro che serviva per restare in Serie C".