Avellino-Catania diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Avellino-Catania si gioca oggi domenica 29 novembre 2020 alle ore 17.30. La sfida del campionato di Serie C, inizialmente prevista qualche ora prima, è stata spostata ufficialmente per alcune positività al coronavirus e probabilmente per dar modo di attendere l’esito di un ulteriore giro di tamponi.

Avellino-Catania, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida con l’Avellino che si affiderà a Leoni tra i pali. Ciancio, Rocchi, Dossena in difesa. Rizzo, Aloi, D’Angelo, Tito in mezzo al campo e Bernardotto, Fella, Santaniello in avanti. Il Catania, come detto, dovrà rinunciare a Martinez in porta. Ci sarà dunque Confente a difendere i pali etnei. Silvestri T., Claiton, Zanchi in difesa; Albertini, Welbeck , Maldonado, Rosaia, Pinto in mezzo al campo. Reginaldo e Pecorino in avanti.

AVELLINO (3-4-3): Leoni; Ciancio, Rocchi, Dossena; Rizzo, Aloi, D’Angelo, Tito; Bernardotto, Fella, Santaniello.

CATANIA (3-5-2): Confente; Silvestri T., Claiton, Zanchi; Albertini, Welbeck , Maldonado, Rosaia, Pinto; Reginaldo, Pecorino

Dove vedere vedere il match in diretta e streaming

Avellino-Catania si disputerà il pomeriggio di domenica 29 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Partenio di Avellino. La partita, che sarà diretta dal signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, è stata posticipata come detto alle 17.30 per la positività al coronavirus di Martinez e alcuni membri dello staff etneo. La gara di Serie C sarà trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero campionato, e sarà visibile anche nelle smart tv di ultima generazione compatibili con la app.

A seguito dell’accordo fra la stessa piattaforma e la Lega Pro, in seguito a problemi tecnici riscontrati e legati ad attacchi informatici che hanno causato la mancata visione di alcune partite ad inizio campionato, tutte le partite di Serie C del mese di novembre saranno visibili gratuitamente in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now. La sfida Avellino-Catania sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook.

La diretta della gara partirà cliccando sul link della partita nel portale. Diversamente ci si potrà collegare al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now o, ancora, scaricare l’app e accedere mediante quest’ultima.