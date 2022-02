Avellino-Catania, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 14:30 la sfida tra le due formazioni

Avellino-Catania si gioca oggi, sabato 26 febbraio alle ore 14:30 per la 29^ giornata di Serie C Girone C. Grande rivalità tra le due squadre che arrivano da momenti diversi non solo per vicende di campo ma anche per questioni societarie dove gli etnei, come noto, aspettano con ansia di conoscere il loro destino. I padroni di casa sono reduci dallo 0-0 contro il Latina, i rossazzurri, invece, dal k.o. contro la Paganese.