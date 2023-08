Avellino, no al Catania per lo scambio Kanoute-Giovinco o De Luca

Operazione non andata in porto per decisione di Perinetti

L'Avellino ha alcuni esuberi e il d.s. Giorgio Perinetti sta lavorando per trovare loro una giusta sistemazione. A riguardo come riporta Il Mattino, Perinetti ha detto no alla proposta del d.s. del Catania, Antonello Laneri del Catania che aveva avanzato l’ipotesi di scambiare Mamadou Kanoute con uno a scelta tra Giuseppe Giovinco, fratello d’arte ex Taranto, o Giuseppe De Luca, seconda punta che nei suoi precedenti a Bari non si fece di certo apprezzare dalla tifoseria irpina per uno scambio di “carezze” con Gianmario Comi ma anche per qualche dichiarazione al vetriolo. Al di là delle vecchie scorie, probabilmente sconosciute allo stesso Perinetti, la proposta etnea è stata bocciata sul nascere per il semplice fatto che l’Avellino non è interessato a contropartite.