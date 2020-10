Bari-Catania diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Bari-Catania si gioca questa sera alle 21.00 il big match di campionato valido per la 7^ giornata di Lega Pro Girone C. La squadra di Gaetano Auteri sfida quella di Giuseppe Raffaele nel posticipo del lunedì.

Bari-Catania, le probabili formazioni

I padroni di casa allenati da Gautieri dovrebbe schierarsi con Frattali in porta; Celiento, Perrotta, Di Cesare in difesa; M. Ciofani, Maita, Bianco, D’Orazio in mezzo al campo; Marras, Antenucci e D’Ursi come trio d’attacco. La risposta del Catania sarà affidata con ogni probabilità a Martínez in porta; Calapai, Claiton, Silvestri, Zanchi in difesa; Albertini, Welbeck, Maldonado in mezzo al campo; Manneh, Biondi a sostegno di Sarao.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Perrotta, Di Cesare; M. Ciofani, Maita, Bianco, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.

CATANIA (4-3-2-1): Martínez; Calapai, Claiton, Silvestri, Zanchi; Albertini, Welbeck, Maldonado; Manneh, Biondi; Sarao.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Bari-Catania si disputerà come detto questa sera, lunedì 26 ottobre 2020, nel palcoscenico dello Stadio San Nicola di Bari. Il fischio d’inizio della gara è in programma per le ore 21.00. Il big match del girone C di Serie C tra le due compagini sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro dalla Rai su Rai Sport ai canali 57 HD e 58 del digitale terrestre ma anche in live streaming sulla piattaforma Eleven Sports che detiene i diritti del campionato.

La piattaforma web, dopo i disservizi delle precedenti giornate, ha deciso di offrire gratuitamente a tutti la visione delle gare del campionato di Serie C. Sarà dunque possibile assistere a Bari-Catania anche sulle smart tv di ultima generazione scaricando l’apposita app, oppure scaricando l’app di Facebook e andando sulla pagina Eleven Sports Italia.

I modi per vedere il posticipo Bari-Catania saranno i seguenti: in diretta streaming in chiaro su Rai Play, la piattaforma della tv pubblica, oppure direttamente sul sito di Rai Sport. E ovviamente sul sito di Eleven Sports e sui canali ufficiali social dell’emittente quali Facebook e Youtube.