Bari-Catania, le formazioni ufficiali

In campo alle 17.30 al San Nicola

TV - Primo turno del 2022 per la Serie C e si torna in campo dopo un mese di stop per la sosta natalizia prolungata dall'emergenza Covid. L'appuntamento è con la 23^ giornata, quarto turno del girone di ritorno, del campionato 2021/2022. Sky trasmetterà in diretta la partita del San Nicola con inizio alle 17.30 (Sky Sport 252, telecronaca di Manuel Favia)