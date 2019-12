Biagianti affonda il Catanzaro e porta il Catania in semifinale di Coppa Italia

Con un gol di Biagianti al 75′, il Catania batte il Catanzaro allo stadio Ceravolo e ottiene l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Rossazzurri che sfideranno la Ternana che ha eliminato il Siena. Partita di oggi arida di grandi occasioni ma il Catania è stato più pericoloso dei padroni di casa che hanno sofferto il pressing degli etnei a tutto campo. Una condotta di gara che certamente ha soffocato la squadra di Grassadonia che non è quasi mai arrivata con lucidità dalle parti del portiere Martinez oggi titolare al posto di Furlan. Match molto spezzettato con numerosi falli da una parte e dall’altra ma a dettare i ritmi è stato l’undici rossazzurro per lunghi tratti padrone del campo. Bene il pacchetto difensivo con Silvestri ed Esposito ma anche a centrocampo gli etnei hanno giganteggiato. Il Catania formato trasferta è stato senza dubbio sul pezzo in terra calabrese ed è stato bravo Lucarelli ad indovinare tutte le mosse come quella di mettere nella ripresa Biagianti match winner al Ceravolo. Il capitano è stato bravo a mettere il pallone in rete con un tiro ravvicinato facendosi trovare pronto dopo una mischia in area di rigore giallorossa. Lontano dal Massimino è ancora un Catania vittorioso in Coppa Italia.

TABELLINO

CATANZARO-CATANIA 0-1

Marcatori: 75′ Biagianti

Catanzaro (4-3-3): Di Gennaro; Favalli (dal 79 Di Livio), Riggio, Martinelli, Nicoletti; De Risio (dal 62′ Giannone), Maita, Tascone (dal 79′ Urso); Statella, Fischnaller (dall’86’ Mangni), Kanoute (dal 62′ Bianchimano). A disposizione: Mittica; Elizalde, Novello, Figliomeni, Risolo, Casoli, Bayeye. Allenatore: G. Grassadonia.

Catania (4-3-3): Martinez; Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto; Rizzo, Dall’Oglio (dal 46′ Biagianti), Biondi (dal 62′ Sarno); Mazzarani (dall’82’ Llama), Curiale (dal 62′ Catania), Di Molfetta (dal 79′ Marchese). A disposizione: Furlan; Noce, Bucolo, Saporetti, Barisic, Fornito, Carboni. Allenatore: C. Lucarelli.

Ammoniti: Silvestri (CT), Dall’Oglio (CT), Riggio (CZ), Martinelli (CZ), Fischnaller (CZ), Riggio (CZ)

Espulsi: nessuno

Note: angoli: 3-7; recupero 0′ p.t., 4′ s.t.