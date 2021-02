Biagianti, dal calcio al Futsal sempre col Catania nel cuore: esordio (e vittoria) col Meta Catania

“Dalla Serie A… alla Serie A, ma quella di calcio a 5”. Lo scrive il diretto interessato Marco Biagianti sul proprio profilo Instagram per festeggiare il debutto nel Calcio a 5 con la maglia del Meta Catania. Lo scorso 9 febbraio, l’ex centrocampista e capitano del Catania ha fatto il suo esordio in quella che, a 36 anni, può considerarsi una nuova vita.

Biagianti: il post social

“Dalla Serie A alla Serie A di Futsal. Stesse emozioni, stessi colori. Non conocevo nemmeno le regole, ora invece mi sto innamorando di questo sport”, scrive su Instagram Biagianti per raccontare le sue emozioni dopo il debbuto col Meta Catania, squadra di Serie A del calcio a 5. “Se ho raggiunto un obiettivo così importante come l’esordio in serie A di Futsal a 36 anni lo devo sicuramente alla passione, alla perseveranza ed al sudore degli allenamenti.⁣ Un grazie speciale alla squadra, allo Staff ed alla Società Meta Catania per avermi dato l’opportunità ed avermi messo nelle condizioni di sentirmi da subito, parte della famiglia”.

Ai microfoni di Sky anche alcune parole sul percorso che lo ha portato a questo incredibile traguardo: “Una bella emozione, ci sono arrivato tramite un percorso lungo e pieno di ostacoli, non sempre è stato semplice andare avanti, ma mi ero prefissato questo obiettivo e ora voglio continuare su questa strada. Sono certo che sarebbe molto più facile per un giocatore di futsal adattarsi al calcio a 11 che il contrario. In squadra ho compagni fortissimi che, dopo un periodo di inserimento, potrebbero fare benissimo anche fra i professionisti sull’erba”.

Ancora sul calcio a 5: “È un gioco estremamente emozionante nel quale c’è enorme passione in ogni ambito, col passare del tempo, conoscendolo sempre meglio, me ne sto innamorando”.