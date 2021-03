Bisceglie-Catania diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Bisceglie-Catania è la sfida valida per la 29^ giornata di campionato del Girone C di Serie C. Il fischio d’inizio della gara è previsto oggi domenica 7 marzo 2021 alle ore 15:00.Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 2 dicembre 2020 dove il Catania si era imposto con un nettor 3-0.

Ospiti favoriti nonostante il momento di entrambe le squadre non sia dei migliori. I padroni di casa nelle ultime cinque partite hanno ottenuto un unico successo. Gli etnei, dal canto loro, possono contare 3 pareggi e 2 sconfitte.

Bisceglie-Catania, le probabili formazioni

Il Bisceglie dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con Russo tra i pali, in difesa Altbello, Priola e Vona. In cabina di regia Romizi con Cittadino e Pedrini; sulle fasce Tazza e Giron. Davanti Sartore e Cecconi. Il Catania dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1 con Confente tra i pali, pacchetto difensivo con Tonucci, Silvestri e Giosa. In mediana Dall’Oglio e Welbeck e sulle corsie esterne Calapai e Zanchi. Sulla trequarti Manneh e Sarao dietro all’unica punta Golfo.

BISCEGLIE (3-5-2): Russo; Altobello, Priola, Vona; Tazza, Cittadino, Romizi, Pedrini, Giron; Sartore, Cecconi. Allenatore: Aldo Papagni.

CATANIA (3-4-2-1): Confente; Silvestri, Giosa, Tonucci; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Zanchi; Manneh, Sarao, Golfo. Allenatore: Raffaele.

QUESTI GLI UOMINI A DISPOSIZIONE DEL CATANIA

Dove vedere il match in diretta e streaming

L’incontro Bisceglie-Catania, valevole per la 29° giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà trasmessa anche in diretta su Sky Primafila.

Per vedere la partita in tv seguendola da Eleven Sport bisognerà avere una smart tv compatibile con l’app o con Android tv oppure accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile). Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDM. In ogni caso la sfida si potrà seguire in live streaming.