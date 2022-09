Bordon a Catania festeggia la promozione del club che porta il suo nome

L'incontro tanto atteso finalmente c'è stato. Il presidente della ASD Phil Bordon, Philippo Barbagallo, società catanese affiliata alla Figc, che ha intitolato il nome del club in onore di Ivano Bordon ex portiere dell'Inter e della Sampdoria e tre volte campione del mondo con l'Italia (Militare nel 1973, quella di Bearzot nel 1982 e poi nel 2006 in Germania quale preparatore dei portieri), ha incontrato a Catania il suo beniamino di vecchia data dove l'ha ospitato per una settimana.

La squadra di calcio ASD Phil Bordon nasce dal sogno sportivo del patron Barbagallo e dall’amicizia con il grande ex portiere nerazzurro che ha è stato insignito della carica di presidente onorario. L'occasione dell'incontro a Catania è stata propizia anche per festeggiare la promozione in seconda categoria della ASD Phil Bordon conquistata sul campo lo scorso mese di giugno al termine di un campionato di terza categoria sempre condotto nelle posizioni di vertice. Ieri sera in occasione della presentazione del libro di Ivano Bordon "In presa alta" di Caosfera Edizioni, svoltasi al Mudea di San Giovanni La Punta, Barbagallo ha regalato all'ex portiere la maglia della squadra con il numero 1 e la scritta del suo cognome, una targa ricordo e il gagliardetto della squadra.