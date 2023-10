Brindisi-Catania, i convocati di Tabbiani

Domani il recupero della partita di Serie C Girone C che si giocherà a Brindisi

L'allenatore del Catania Luca Tabbiani ha convocato ventitré calciatori per la sfida al Brindisi, in programma domani con inizio alle ore 16.15 allo stadio “Franco Fanuzzi” e valevole per la seconda giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24. Aggregato il portiere dell'under 19 Samuele Toscano, catanese classe 2005.