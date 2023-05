Brindisi-Catania, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Brindisi e Catania si sfidano per la gara valevole per la seconda giornata del girone 3 della fase valida per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Serie D 2022/23.

Redazione ITASportPress

Brindisi-Catania scenderanno in campo oggi, mercoledì 17 maggio 2023 alle ore 16 per la seconda gara della fase valevole per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Serie D 2022/23. Dopo il k.o. col Sorrento, i rossazzurri cercano il riscatto.

Brindisi-Catania, le ultime Qualche acciacco in casa Brindisi dove a fronte dell'undici che dovrebbe vedere Vismara tra i pali, Baldan, Sirri, Valenti, Di Modugno in difesa, Cancelli, Malaccari in mezzo al campo e i giocatori più offensivi D’Anna, Dammacco e Opoola a sostegno di Santoro, potrebbero esserci dei cambi.

Nel Catania, privo di Lorenzini squalificato, mister Ferraro potrebbe cambiare qualcosa, ad iniziare dalla difesa dove potrebbe esserci un esterno adattato al centro o lo spostamento di Rizzo accanto a Castellini. Per il resto Bethers tra i pali, Rapisarda e Boccia con gli altri due giocatori citati a completare il pacchetto arretrato. Palermo, Lodi e Vitale in mezzo. In avanti Russotto, Sarao e De Luca favoriti.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Brindisi e Catania si giocherà, come detto, oggi mercoledì 17 maggio 2023 alle ore 16 e sarà valida per la seconda giornata della poule scudetto. Gli appassionati delle due formazioni potranno vedere il match, oltre allo stadio Fanuzzi, anche in tv e streaming. Per seguire tutto in chiaro ed in esclusiva TV, lo si potrà fare sul canale 11 del digitale terrestre con Telecolor ed in live streaming sul sito www.telecolor.it al costo di 1,99 €.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara:

BRINDISI (4-2-3-1): Vismara; Baldan, Sirri, Valenti, Di Modugno; Cancelli, Malaccari; D’Anna, Dammacco, Opoola; Santoro

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Castellini, Rizzo, Boccia; Palermo, Lodi, Vitale; Russotto, Sarao, De Luca