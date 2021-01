Caania, Raffaele: “Contro la Paganese senza alibi: vogliamo i tre punti. Mercato? Ci sono obiettivi…”

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele ha presentato la partita di domani sul terreno della Paganese: “I ragazzi hanno lavorato con grande voglia questa settimana, e domani abbiamo un impegno importante contro la Paganese ma vogliamo i tre punti. Speriamo che le condizioni del terreno di gioco non siano pessime ma abbiamo lavorato anche su contrasto e battaglia su campi pesanti ma non cerco alibi vogliamo solo tornare a casa con i tre punti. Vogliamo vincere anche per arrivare più in alto possibile in questo campionato e abbiamo la possibilità di imporre nostro gioco ovunque. Giosa ha giocato tutte le partite a Monopoli e si è solo fermato per il Covid. Lo conosco e ci può dare tanto insieme ai suoi compagni di squadra. Ci sono 15 giorni di mercato e ci sono degli obiettivi ma ci pensa la società ma io sono soddisfatto dei tre calciatori di qualità già arrivati a Torre del Grifo. Con Tacopina ci abbiamo parlato e credo che è un uomo che sa quello che vuole. Ci ha dato un pizzico di entusiasmo e ci ha gratificato per il lavoro che abbiamo svolto finora”.