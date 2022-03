Caffo sul Catania: “Mancini? Guardate suo passato. Meglio ripartire dalla Serie D”

Il presidente Caffo ha fatto delle considerazioni amare sul futuro del Catania

Il presidente della Vibonese Pippo Caffo è un tifoso del Catania e ai microfoni di Catanista ha detto la sua sul club etneo in serie difficoltà ma che interessa all'imprenditore laziale Benedetto Mancini. "Il momento del Catania in passato non è stato mai così drammatico. I debiti sono troppi e non tutti hanno le possibilità finanziaria. Bisognava ripartire dalla Serie D visto che difficilmente il club potrà tirarsi fuori da questa situazione. Si potrà andare avanti per due mesi ma serve un magnate che non c'è al momento. Serve un miracolo. Benedetto Mancini? Guardate il suo passato non solo calcistico ma anche nel basket dove le cose non sono andate bene. Gli intendimenti saranno buoni ma poi ci vogliono i soldi e bisogna dare conto alla Figc e alla Lega con le fideiussioni. Per vincere in Serie C bisogna avere 8 o 9 milioni e nessuno al Sud ha questa liquidità".