Campobasso-Catania, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 15 la sfida di Serie C

Campobasso-Catania si affronteranno oggi, sabato 6 novembre alle ore 15 per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C. Una gara molto sentita e che vede le due formazioni arrivare da momenti differenti. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta contro il Messina ma hanno comunque fatto un buon cammino e si trovano a pari punti proprio con gli ospiti che nell'ultimo turno non hanno giocato a causa dell'alluvione che ha colpito la città.