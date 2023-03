Canicattì-Catania, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 15 per il match di Serie D.

Redazione ITASportPress

Canicattì-Catania si gioca oggi, domenica 19 marzo 2023 alle ore 15 per il campionato di Serie D. Una partita molto importante che potrebbe dare alla squadra rossazzurra la promozione nel torneo di Serie C.

Canicattì-Catania, le ultime Tutto è pronto per la gara che si terrà allo stadio "Marco Tomaselli" di Caltanissetta e che sarà valevole per la ventottesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23. Il Canicattì vorrà provare a rovinare la festa promozione ai rivali e cercherà di dare il massimo per fermare la capolista. Per farlo dovrebbe toccare a in avanti per sfondare la retroguardia etnea.

Dal canto suo, il Cataniadi mister Ferraroha voglia di vincere e chiudere ogni discorso. "Poter vincere il campionato già domenica ci rende orgogliosi. È stato fatto un lavoro di grande importanza. Domenica il nostro pubblico ci sosterrà per la rinascita del Catania". Queste le parole del tecnico che ha fatto capire le intenzioni della sua squadra in conferenza stampa. Toccherà quasi certamente a Chiarella-Sarao-De Luca in avanti trovare la via della rete.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Canicattì e Catania, valevole per la ventottesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23, andrà in scena oggi, domenica 19 marzo 2023 alle ore 15. La sfida sarà visibile, in chiaro ed in esclusiva TV, sul canale 11 del digitale terrestre (Telecolor) ed in live streaming sul sito www.telecolor.it al costo di 1,99 € (singola partita).

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

CANICATTÌ (3-5-2): Scuffia; Fuschi, Raimondi, Petrella; Di Mercurio, Scopelliti, Tedesco, Sinatra, Sidibe; El Hadj, Gueye. All. Pidatella

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Boccia; Rizzo, Lodi, Vitale; Chiarella, Sarao, De Luca. All. Ferraro