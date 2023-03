Canicattì-Catania si giocherà a Caltanissetta

Probabilmente il Catania festeggerà la promozione in Serie C a Caltanissetta domenica prossima visto che il match della 28a giornata di Serie D contro il Canicattì si giocherà al Comunale "Tomaselli". Questa il comunicato: Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti comunica che la gara Canicattì-Catania, in programma domenica 19 marzo alle ore 14.30 e valevole per la ventottesima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23, sarà disputata presso lo stadio comunale “Tomaselli” di Caltanissetta (contrada Pian del Lago).