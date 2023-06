Canuti: “Catania nel mio cuore, adesso può fare come il Parma”

"Sono rimasto poco a Catania ma è un club che mi è rimasto nel cuore. Hanno vinto il campionato e adesso sono tornati nel calcio professionistico. Sono felice di questo. In merito alla mia esperienza ricordo a quella più complessa con Rambone, Bianchetti e Colomban che si alternarono. C'erano anche i brasiliani Pedrinho e Luvanor, piedi buoni ma non si imposero. Luvanor in casa giocava bene ma in trasferta non te lo trovavi in campo e giocavamo in dieci. Aveva un carattere non particolarmente forte e subiva la pressione"