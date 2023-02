Castrovillari-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 14:30 per la sfida di Serie D.

Castrovillari-Catania si giocherà oggi, domenica 5 febbraio 2023 alle ore 14:30 per la 22esima giornata del campionato di Serie D. Gara importante con i padroni di casa che vorranno ben figurare contro la capolista che, a sua volta, non vuole certo arrestare la sua marcia trionfale nel torneo.

Castrovillari-Catania, le ultime I padroni di casa del Castrovillari che dovrebbero schierarsi col 4-3-3 con Latella in porta; Mirabelli, Scandurra, Aceto e Asllani in difesa. Brignola, Cosenza e Romanelli a centrocampo mentre in avanti Dorato con Dibari e Janneh.

Per quanto riguarda il Cataniadi mister Ferraro la voglia di fare attenzione e portare a casa i tre punti è sempre forte e gli stimoli non mancano: "Giocheremo su un campo non proprio adatto alle nostre capacità tecniche ma dobbiamo essere bravi lo stesso e cercare di vincere". Motivazione doppia poi per gli etnei: "Per Sant'Agata viviamo anche noi l'emozione di questa grande festa e partecipazione popolare. Domenica sera vogliamo festeggiare in città visto che Sant'Agata uscirà dopo due anni".

La formazione dovrebbe vedere Bethers in porta e una difesa senza Rapisarda e con Somma e Lorenzini centrali, Castellini e Boccia sulle corsie esterne. Rizzo, Vitale e Lodi in mezzo al campo e un tridente con Sarao, De Luca e Chiarella.

Probabili formazioni e dove vederla — La gara tra Castrovillari e Catania si giocherà domenica 5 febbraio alle ore 14:30 allo stadio "Mimmo Rende" di Castrovillari. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV su Telecolor, emittente siciliana che ha acquistato i diritti delle gare di Serie D dei rossazzurri, visibili solo per i residenti in Sicilia. In live streaming sul sito www.telecolor.it al costo di 1,99 € (singola partita).

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

CASTROVILLARI (4-3-3): Latella; Mirabelli, Scandurra, Aceto, Asllani, Brignola, Cosenza, Romanelli; Dorato, Janneh, Dibari.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Boccia, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Chiarella, Sarao, De Luca.