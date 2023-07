Catania, 15 giocatori in 15 giorni. La caldissima estate di Laneri

Tra tre settimane inizierà la nuova stagione del Catania. I calciatori dopo le consuete visite mediche si trasferiranno a Zafferana Etneaper svolgere la preparazione precampionato prevista dal 22 luglio. Per il d.s. Antonello Laneri sarà un'estate caldissima visto che dovrà affidare al tecnico Luca Tabbiani almeno un buon 60/70% della rosa per iniziare gli allenamenti. Da ieri è scattata la corsa per ingaggiare i giocatori che servono al Catania e depositare i contratti visto che il calciomercato è partito ufficialmente. È lo sprint in cui si sta cimentando il direttore sportivo rossazzurro comunque già abituato a questi tour de force. Lo scorso anno infatti l’esperto dirigente etneo costruì la squadra in pochi giorni che poi stravinse il campionato di Serie D.