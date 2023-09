Catania, 2-0 al Picerno: decide la doppietta di Di Carmine

Serata di grande gioia per il Catania di Luca Tabbiani, che vince 2-0 contro l'insidioso Picerno e - davanti ai 17.046 spettatori del “Massimino” - trova i primi tre punti della stagione. Decisiva una doppietta di Samuel Di Carmine, assistito in entrambi i casi da Cosimo Chiricò, tra i migliori in campo della sfida valida per la terza giornata del girone C di Serie C. Con questo successo, il Catania si riscatta dalla sconfitta dell'esordio contro il Crotonee spera di aver trovato il giusto slancio per il proseguo della stagione.