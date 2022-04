Catania 2022/23: voci tante, fatti concreti pochi. Sulla procedura esplorativa…

Si lavora per dare un futuro al nuovo club della Città di Catania

Non si sono ancora aperti scenari credibili su chi potrà rilevare il Catania. In città girano voci di investitori nuovi e anche di vecchi ma di concreto non c'è davvero nulla. Da indiscrezioni raccolte da Itasportpress.it, ci risultano alcuni incontri esplorativi già svolti e altri programmati nelle prossime ore, tra personaggi che stanno da tempo nel mondo del calcio e che sarebbero intenzionati a coinvolgere un gruppo di investitori. Il conto alla rovescia per avviare la rinascita del club etneo è iniziato e si spera che l'imprenditore o il gruppo che avrà come obiettivo primario quello di riportare il club rossazzurro nel mondo del professionismo si palesi concretamente.

PROCEDURA ESPLORATIVA SOLO SE... - L'amministrazione comunale catanese è già al lavoro e come si apprende dal portale Catanista.com, l'assessore allo Sport, Sergio Parisi ha avuto un incontro con il presidente della Figc, Gabriele Gravina e successivamente ha dichiarato: “Noi dobbiamo attendere la risposta della Federazione per quanto riguarda la categoria da cui ripartirà Catania, e non mi è stata chiesta alcuna manifestazione di interesse. Il prossimo passaggio riguarda la risposta sulla categoria che esula dalla presenza o meno di imprenditori interessati. Il Presidente Gravina mi ha detto che il 18 maggio si terrà il Consiglio Federale quindi è presumibile che intorno a quella data sapremo la categoria. Serie D o Eccellenza sono le ipotesi, vedendo ciò che è successo in passato ad altri club siamo fiduciosi per la Serie D. Il nostro bando sarà simile a quelli di altre piazze che hanno vissuto una situazione simile alla nostra. Ci faremo trovare pronti e il dialogo con la Federazione sarà costante”. Va precisato però che il bando deve essere predisposto solo in caso di richieste plurime. Se ad esempio per il nuovo Catania dovesse arrivare da Madrid Florentino Perez per costituire il "Real Catania Calcio" è evidente che il Comune etneo non avrà la necessità di avviare un'indagine conoscitiva per verificare l'esistenza di altri soggetti interessati a rappresentare la continuazione della lunga tradizione calcistica della Città di Catania. Quindi per ribadire il concetto, in caso di una forza economica accertata e di una enorme esperienza in ambito calcistico del un nuovo investitore, non verrà svolta nessuna procedura esplorativa per l'acquisizione di manifestazione di interesse.