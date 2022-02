Catania, 23 calciatori convocati per la Turris

Domani il Catania sul campo della Turris

Al termine della seduta di rifinitura, svolta nel pomeriggio in trasferta, l'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato 23 calciatori per la sfida alla Turris, in programma domani alle 14.30 allo stadio "Amerigo Liguori" e valevole per la venticinquesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Alla luce delle recenti guarigioni, non si registra alcuna positività al Covid-19. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera, in Campania. Lunedì, alle 15.00, primo allenamento in vista di Catania-Picerno, in calendario sabato 12 febbraio alle 17.30.