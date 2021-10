Catania, 23 calciatori convocati per l’Avellino

Il tecnico rossazzurro ha diramato l'elenco dei convocati per il match di domani sera

L'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato 23 calciatori per la sfida all'Avellino, in programma domani alle 21.00 allo stadio "Angelo Massimino" e valevole per la decima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Rossazzurri già in ritiro pre-gara, a Torre del Grifo.