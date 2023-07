Catania, 28 luglio 1953: compie 70 anni lo storico spareggio per la A col Legnano

In radio il collegamento con lo stadio comunale di Firenze con la voce familiare di Nicolò Carosio iniziare così: «Signore e signori buon pomeriggio da Nicolò Carosio che vi parla dal Comunale di Firenze per un intermezzo calcistico d’eccezione in pieno luglio, la cronaca diretta del secondo tempo dello spareggio tra Legnano e Catania che servirà a porre fine a tutte le polemiche, le accuse, le discussioni, le diatribe di questi ultimi tempi.

Finirà (4-1) per i lombardi, i duemila catanesi saliti in toscana vedono sfuggire ancora la massima serie, con un solo rammarico: non poter sapere come sarebbe andata a finire se si fosse disputato a metà giugno, alla fine di un campionato concluso in crescendo. Indescrivibili le manifestazioni di entusiasmo dei tifosi lilla che fecero le ore piccole per festeggiare i beniamini reduci dalla strepitosa impresa accolti, banda in testa, alla Stazione Centrale di Milano, e scortandoli poi, con un chiassoso corteo di automezzi, fino al rientro in sede. Per i duemila catanesi il triste ritorno.