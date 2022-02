Catania, 3 domande a Gasparin…

L'ex dg del Catania ha parlato ai microfoni di Itasportpress

“E’ un ragazzo di prospettiva e di sicure qualità tecniche ma con caratteristiche fisiche molto diverse rispetto a Scamacca. In ogni caso ed ancora una volta il Sassuolo è stato bravissimo ad anticipare tutti, investendo sul giovane più interessante di tutta la Serie C. Dispiace che il Catania non abbia preso nulla per la valorizzazione, ritengo briciole i 70 mila euro come ho letto”.

Me lo auguro di tutto cuore. I miei dubbi sul bando permangono visto che ci sono delle cose che francamente non invogliano un investitore serio. Leggendo il bando ho colto quattro aspetti che secondo me andavano fatti in altro modo. In vista del 4 marzo incrociamo le dita e speriamo che il Catania, che ho sempre nel mio cuore, lo prenda chi ha le potenzialità per portarlo presto in alto dove merita di stare.