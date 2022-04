Catania, 3 domande a…Pancaro

L'ex allenatore del Catania ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Pippo Pancaro ha allenato il Catania in Serie C per un breve periodo nella stagione 2015/16 il primo campionato nella terza serie professionistica dei rossazzurri dopo lo scandalo delle presunte partite comprate che ha travolto la società etnea l'anno precedente. Il club etneo dovette partire con 9 punti di penalizzazione (poi diventati 10). Pancaro fu esonerato il 1º marzo 2016 e sostituito da Francesco Moriero, in seguito alla sconfitta contro la Casertana (0-1), con la squadra in zona play-out. Ai microfoni di Itasportpress.it, Pancaro ha risposto a 3 domande sul Catania.