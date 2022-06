Catania, 4 manifestazioni di interesse di cui una non è anonima

Il nuovo club della Città di Catania ripartirà dalla Serie D

Redazione ITASportPress

Stavolta non sarà come prima. Il Catania sta riscuotendo l'interesse di diversi gruppi che si faranno vivi concretamente nelle prossime ore rispondendo prima del 18 giugno all'avviso pubblico promosso dall'ente etneo inviando la pec al Comune. Per il momento sono rimaste anonime tre cordate che hanno verbalmente manifestato interesse per il Catania, che ripartirà dai dilettanti dopo il fallimento. E' solo questione di ore e il loro volto sarà scoperto.

TERMOVALORIZZATORI -La cordata dei "termovalorizzatori" è già realtà e come anticipato da Itasportpress.it lo scorso 29 maggio mira anche al progetto di costruzione di un inceneritore alle porte di Catania, esattamente a Pantano d’Arci con una operazione da 400 milioni di euro. Il frontman di questa cordata interessata al Catania è Fabio Maestri, imprenditore titolare di diverse imprese in Sicilia e in altre parti d'Italia. Con lui ci potrebbe essere anche qualche personaggio già noto ai tifosi rossazzurri che non è gradito. Nel settore dei termovalorizzatori si muovono le grandi multinazionali e quindi con capitali enormi e pertanto non è certo che prendersi il Catania equivalga ad ottenere l'aggiudicazione del bando che avrà tempi lunghissimi anche per l'esistenza della procedura project finacing. Chi prenderà il Catania dunque non è detto che ottenga dalla Regione l'ok per realizzare l'opera.

IL CALCIO - Ma per il nuovo club che rappresenterà la Città di Catania in Serie D, da quanto appreso da Itasportpress.it c'è tanto altro. Almeno tre cordate di cui due miste Italia-estero (Europa), sono pronte a togliersi la maschera. Una in particolare ci risulta sia molto interessata e con personaggi con un passato calcistico importante in Italia. L'amministrazione comunale catanese avrà la possibilità di valutare il progetto migliore ma è importante che tenga fuori la politica così come previsto nella procedura esplorativa, quando valuterà le proposte ricevute. Dovrà essere valutata la proponente che avrà dimostrato maggiore solidità economica e il miglior progetto dal punto di vista sportivo. La responsabilità delle scelta, così come previsto dalle norme della FIGC, è in capo al sindaco o chi per lui, ma sarà importante per il futuro del Catania che vi sia una scelta basata su merito e importante business plan.